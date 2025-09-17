Apple может отложить выпуск базового iPhone 18 | The GEEK
Apple может отложить выпуск базового iPhone 18

Все ради увеличения продаж других моделей.

В текущий план производства Apple не включен базовый iPhone 18. Об сообщил на платформе Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Информатор подтвердил слух о том, что выпуск iPhone 18 могут отложить, чтобы увеличить продажи iPhone 18 Pro и более дешевого iPhone 18e.

«Да, текущий план производства включает даже iPhone 18e, но базовая версия iPhone 18 может быть отложена»,

— написал Digital Chat Station.

Ранее инсайдер раскрыл первые подробности дизайна iPhone 18 Pro. По его словам, Apple уже утвердила ранние прототипы будущей «прошки».

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
