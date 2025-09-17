Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung

Бразильское подразделение Samsung опубликовало точный график выхода новой версии своей операционной системы — One UI 8 (Android 16). Обновление получат многие популярные модели смартфонов и планшетов.
Даты выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung
|Смартфоны
|Дата выхода One UI 8
|Galaxy S25, S25+, S25 Edge и S25 Ultra,
|с 18 сентября
|Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra, Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy A56 5G, A36 5G
|с 25 сентября
|Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G, Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 Lite,
|со 2 октября
|Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G, Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra и Tab S9 FE
|с 6 октября
|Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06, Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra
|с 16 октября
|Galaxy A33 5G
|с 23 октября
