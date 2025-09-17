Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung | The GEEK
Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung

Компания представила даты выхода новой прошивки для своих устройств.

Бразильское подразделение Samsung опубликовало точный график выхода новой версии своей операционной системы — One UI 8 (Android 16). Обновление получат многие популярные модели смартфонов и планшетов.

Даты выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung

СмартфоныДата выхода One UI 8
Galaxy S25, S25+, S25 Edge и S25 Ultra,с 18 сентября
Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra, Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy A56 5G, A36 5Gс 25 сентября
Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G, Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 Lite,со 2 октября
Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G, Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra и Tab S9 FEс 6 октября
Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06, Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultraс 16 октября
Galaxy A33 5Gс 23 октября
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
