Инсайдер: iPhone 18 Pro получит «прозрачный» дизайн

По данным Digital Chat Station, Apple уже утвердила ранние прототипы будущей «прошки».

Не успели стартовать продажи iPhone 17, как в сети уже появились слухи о следующей модели. Apple уже утвердила ранние прототипы iPhone 18 Pro, сообщил на платформе Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Согласно источнику, у iPhone 18 Pro будет такой же широкий горизонтальный блок камер, как у iPhone 17 Pro. Расположение объективов останется прежним. Однако задняя стеклянная панель получит «слегка прозрачную конструкцию» и «встроенную испарительную камеру из нержавеющей стали».

Что касается экранов, то они будут плоские, а размеры сохранятся — 6,3 и 6,9 дюйма у iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max соответственно.

На вопрос о том, будет ли у нового iPhone дополнительный мини-экран на блоке камер, как у Xiaomi 17, инсайдер ответил, что таких данных у него нет.

id·210634·20250917_1822
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
