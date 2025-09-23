Realme GT 8 Pro получит очень необычный дизайн: опубликован качественный рендер | The GEEK
Realme GT 8 Pro получит очень необычный дизайн: опубликован качественный рендер

Главная особенность — блок камер.

Компания Realme косвенно подтвердила необычный дизайн своего нового смартфона GT 8 Pro. Главной особенностью станет необычный блок камер на задней панели, который по форме напоминает голову робота.

В сети появился качественный рендер смартфона. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что на нем именно старшая модель Realme GT 8 Pro с «невероятно дерзким внешним видом».

Новый дизайн сильно отличается от привычных квадратных и круглых блоков камер, которые сейчас используют большинство производителей. Но как он будет воспринят пользователями, узнаем только спустя время после официальной презентации.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
