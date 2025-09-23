FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6 | The GEEK
FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6

Судя по всему, эта прошивка будет использоваться для всех смартфонов Vivo по всему миру.

Компания Vivo официально объявила о начале глобального тестирования своей новой операционной системы OriginOS 6. Она создана на базе Android 16 и, скорее всего, будет использоваться для всех смартфонов Vivo по всему миру.

Записаться на бета-тестирование можно будет уже 29 сентября. Никаких других подробностей пока нет.

Напомним, сейчас глобальные смартфоны компании работают на базе прошивки FuntouchOS, которая представляет собой урезанную версию китайской OriginOS. Судя по всему, изменения коснутся и устройств iQOO, но официальных данных пока нет.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
