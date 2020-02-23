Google Play Music закроют до конца 2020 года

Google закроет стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. После чего его место займёт YouTube Music. Чтобы переехать на него было проще, компания выпустила специальный инструмент для переноса плейлистов.

В ближайший месяц подписчики Google Play Music начнут получать сообщения о скором закрытии сервиса с предложением перенести плейлисты в YouTube Music. Стоит отметить, что пока инструмент для переноса недоступен для российских пользователей.

Подписка также останется работать, так как у Google единая подписка на YouTube Music, YouTube Premium и Play Music.

Закрытие сервиса Play Music никак не повлияет на стоимость ежемесячной платы за подписку. Сейчас цена персональной подписки составляет 199 рублей и 299 рублей за семейную.