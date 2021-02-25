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Новости

Глава Apple Тим Кук пообещал совершенно новый iPhone

Китайские источники сообщают, что этом году появился совершенно новый iPhone. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук в рамках ежегодного собрания акционеров.

Кук не уточнил, что именно ожидается, однако можно предположить, что речь идёт об изменении дизайна и отказе от набившей оскомину моноброви. Её, как ожидается, уменьшат или уберут вовсе. Ведь китайские смартфоны на Android давно получили куда более компактное решение.

  • iPhone 13

Отметим, что после запуска iPhone 12 в прошлом году разные источники подтверждали, что Apple тестирует прототип смартфона iPhone 13 без «чёлки». Если это правда, и результаты окажутся приемлемыми, то эта раздражающая особенность уйдёт в историю.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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