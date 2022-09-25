Представлен немецкий защищённый смартфон Gigaset GX6

Немецкая компания Gigaset выпустила защищенный смартфон GX6. Новинка может похвастаться ударопрочностью и пылевлагозащитой, а также рамкой из сплава алюминия, магния и титана.

GX6 производят на заводе Gigaset в Бохольте, поэтому прямо на корпусе красуется надпись «Made in Germany».

Смартфон получил 6,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Процессором выступает MediaTek Dimensity 900 5G. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 30-ваттной быстрой проводной зарядки и 15-ваттной беспроводной. Оперативная память — 6 Гб, встроенная — 128 Гб.

Основную камеру оснастили 50 Мп с OIS. Помимо прочего есть: разъём для подключения наушников, три лотка (2 x nano-SIM + microSD), датчик NFC и поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, Galileo и ГЛОНАСС.

Смартфон поставляется с Android 12 из коробки, а производитель обещает поддержку обновлений до Android 14.

У смартфона ударопрочность и защита от воды и пыли по стандартам MIL-STD-810H и IP68. Производитель даже дает гарантию на случаи утопления смартфона в течение трех месяцев.

Gigaset GX6 предлагается к покупке в сером и чёрном цветах за €579 (около 33 тысяч рублей).

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