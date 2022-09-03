Появилось изображение видеокарты GeForce RTX 4080 от Colorful

В сети опубликовали промо-изображение новой флагманской видеокарты GeForce RTX 4080 в варианте Colorful. Пока неясно, достоверный ли это рендер.

Модель называется iGame GeForce RTX 4080 Ultra OC, то есть она будет разогнанной на заводе. Карта получит «геймерский» дизайн с чёрным кожухом и фиолетовыми вставками. Система охлаждения будет полагаться на три вентилятора. Также у карты есть один 16-контактный разъем питания. Ещё два таких же разъёма выполнены в виде заглушек. Вероятно, это сделано для более мощной версии RTX 4090 и RTX 4090 Ti.

Помимо этого, в сеть слили фотографию GeForce RTX 4080 Founders Edition. Внещне она очень похожа на эталонную модель RTX 3090.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!