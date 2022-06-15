Samsung выпустит бюджетный вариант Galaxy S21 FE

Компания Samsung готовится к выходу новой версии фанатского смартфона Galaxy S21 FE с поддержкой 4G.

Обычный Galaxy S21 FE имеет номер модели SM-G990B, но теперь появилась версия устройства с номером SM-G990B2. Это не просто опечатка на собственном сайте Samsung. Кроме того, устройство недавно было одобрено Bluetooth SIG. Также есть данные, что новинка оснащается модулем Bluetooth 5.2, тогда как обычный S21 FE должен довольствоваться версией 5.0.

Сейчас Galaxy S21 FE работает на чипсете Snapdragon 888 или Exynos 2100. В новой версии смартфон получит более бюджетный Snapdragon 720G и лишится поддержки сетей пятого поколения 5G. Например, такой процессор используется в Galaxy A52.

Если выход подобного устройства произойдёт, то статус флагманского смартфона он сразу потеряет. Что может измениться ещё, пока неизвестно.

Насколько привлекательным станет Galaxy S21 FE 4G, в основном будет зависеть от конечной цены. Дата выхода пока неизвестна.

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