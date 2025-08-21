Фото новых чехлов TechWoven для iPhone 17 Pro появились в сети | The GEEK
Фото новых чехлов TechWoven для iPhone 17 Pro появились в сети

Они сделаны из искусственной кожи и получили отверстия для ремешка.

Apple планирует выпустить новую линейку чехлов для iPhone 17 Pro и 17 Pro Max под названием TechWoven. Об этом рассказал известный инсайдер Majin Bu.

TechWoven станет продолжением FineWoven, но с повышенной прочностью. Вместо тонкой и быстро царапающейся микрофибры в ход пойдет искусственная ткань с прорезиненным матовым покрытием.

Кроме прочности, чехлы получат специальные отверстия для крепления ремешка. С помощью него iPhone 17 Pro и 17 Pro Max можно будет носить через плечо или на шее.

Новые чехлы будут совместимы с MagSafe и функцией Camera Control, а в продаже появятся пять цветов: черный, коричневый, синий, зеленый и фиолетовый.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
