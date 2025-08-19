Прощай, тряпка! Чехлы для iPhone 17 будут прочнее, но без премиального шика | The GEEK
Прощай, тряпка! Чехлы для iPhone 17 будут прочнее, но без премиального шика

Apple отказывается от чехлов FineWoven.
Валентин Снежин сегодня в 18:17

Apple окончательно откажется от чехлов из FineWoven, того самого материала, который успели прозвать «самым неудачным» в истории компании. По информации инсайдера Majin Bu, бренд представит новую линейку аксессуаров вместе с выходом iPhone 17.

Вместо тонкой и быстро царапающейся микрофибры в ход пойдёт искусственная ткань с прорезиненным матовым покрытием, которое не только приятнее на ощупь, но и обеспечивает лучший хват. Новый материал также заявлен как устойчивый к повреждениям и полностью экологичный. Apple, как и прежде, не планирует возвращаться к натуральной коже.

Визуально чехлы изменятся: появится заметный рисунок на поверхности и четыре варианта расцветки — зелёный, оранжевый, синий и фиолетовый.

В купертиновской терминологии — это не шаг назад, а редизайн ради выживания: чехлы станут менее роскошными, но гораздо более технологичными и практичными. Обещают, что с ними больше не придётся «жалеть, что купил».

