Представлен официальный постер фильма «Форсаж 10»

Стартовали съёмки ленты «Форсаж 10», которая обещает стать заключительной частью во франшизе. Ко всему этому создатели представили первый постер проекта.

Официальный постер фильма «Форсаж 10»

Режиссером десятого фильма станет Джастин Лин, который ранее работал над пятой частью франшизы. За сценарий будет отвечать Крис Морган. «Форсаж 10» разделят на две части, как это было с «Гарри Поттер и Дары Смерти» или «Мстителями».

Первая часть «Форсаж 10» выйдет 19 мая 2023 года, а вторую запланировали на май 2024 года.

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