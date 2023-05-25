«Форсаж 10» начали показывать в России

В некоторых кинотеатрах России начался показ боевика «Форсаж 10». Как и ожидалось, это неофициальные сеансы.

C 25 мая картину можно увидеть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городах России. На момент написания заметки билеты на просмотр фильма можно приобрести в кинотеатрах «Мираж», «Киномакс» и «Мягкий кинотеатр».

Кроме «Форсажа 10», также есть билеты на «Стражи Галактики 3», которые в России также не были официально выпущены.

Сам фильм «Форсажа 10» не вызвал особого восторга у критиков. При этом Вин Дизель заявил о продолжении серии.