В Китае уже продают копии iPhone 14 Pro

До презентации iPhone 14 остаётся чуть меньше недели, а в Китае уже началась продажа копий новых смартфонов. Об этом рассказали на YouTube-канале Amazing Unboxing.

Показанное устройство имитирует iPhone 14 Pro и похоже на рендеры, которые ранее опубликовали в сети. Также новинка имеет два выреза в дисплее, крупный блок камер и повторяет расположение других элементов. Хотя рамка вокруг экрана оказалась толще, а её нижняя часть и вовсе огромная.

Внутри клона установлен процессор MediaTek MTK6580, 2/3 ГБ ОЗУ, а также две камеры на 8 и 13 МП. В качестве ОС используется Android 11 с оболочкой, которая имитирует iOS 16. Новинку продают на AliExpress за 100 долларов.

При этом неясно, зачем покупать такое устройство. Ведь по потребительским характеристикам оно уступает даже бюджетным решениям от именитых брендов.

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