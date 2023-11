Субботний дайджест №3

Началась суббота, а значит самое время обсудить, что произошло на этой неделе. Яндекс показал новую станцию, а компания Nothing выпустила приложение для общения с пользователями iPhone. Это и многое другое в сегодняшнем материале.

Что интересного произошло с 13 по 18 ноября:

Анонс Яндекс Станции с экраном

Во время мероприятия YaC 2023 Яндекс продемонстрировал Станцию Дуо Макс. Это первое устройство компании в категории колонок с экраном. Отдавать команды Алисе можно будет не только при помощи голоса, но и прикосновением по дисплею.

Характеристики и стоимость объявят в дату открытия предзаказов – 28 ноября. Такой гаджет явно пригодится на кухне или на рабочем столе, особенно, если будет показывать YouTube.

iPhone получит кроссплатформенные смски

Всё-таки антимонопольный закон ЕС о цифровых рынках (DMA) смог “приструнить” Apple и заставил компанию играть по правилам. Уже в следующем году iOS получит поддержку формата RCS. Таким образом пользователи всех современных смартфонов, вне зависимости от установленной системы, смогут обмениваться “прокаченными смсками”, а именно отправлять фотографии, видео, голосовые и даже создавать групповые чаты.

В Швейцарии выпустили самый защищенный смартфон в мире, но с ОС по подписке

Компания Punkt. представила смартфон MC02, который является первым швейцарским смартфоном с собственной операционной системой. По словам производителя, MC02 – «первый в мире смартфон, который действительно оставляет контроль за тобой».

Устройство работает на собственной операционной системе ApostrophyOS, разработанной на базе Android Open Source Project (AOSP). Она включает в себя ряд функций для защиты личных данных, включая встроенный VPN и предустановленные безопасные приложения. Punkt. обещает, что все пользовательские данные будут храниться в соответствии со стандартами GDPR, HIPPA и PCI.

MC02 будет стоить в Швейцарии 699 франков (~70900 рублей), а использование ApostrophyOS потребует подписки в 15 франков (1500 рублей) в месяц.

Nothing интегрировала iMessage в Android-смартфоны

Nothing продолжает удивлять. В этот раз произошел анонс приложения Nothing Chats, которое позволяет общаться с пользователями айфонов через iMessage. Сейчас приложение доступно пользователям Nothing Phone (2) в США, Канаде, Великобритании и ЕС. В будущем список стран обещают расширить.

Чтобы общаться с обладателями устройств Apple через iMessage, необходимо скачать из Google Play приложение Nothing Chats. Затем зайти в систему, используя существующий Apple ID, или создать новую учетную запись. Nothing гарантирует конфиденциальность данных и сквозное шифрование.

Павел Дуров показал Telegram для шлема Apple Vision Pro

Павел Дуров опубликовал первое видео, на котором представлена версия Telegram, адаптированная под visionOS для шлема смешанной реальности Apple Vision Pro.

Никаких подробностей не приводится, однако на видео можно рассмотреть концепцию интерфейса мессенджера, которая похожа на Telegram для Mac. Вероятно, приложение представят непосредственно перед релизом шлема.

Vivo представила флагманы X100 и X100 Pro — самые мощные смартфоны в мире

13 ноября на конференции в Китае компания vivo представила новую флагманскую серию смартфонов X100 и умные часы Watch 3. Модельный ряд X100 включает в себя стандартные модели и Pro-версии. Устройства являются преемниками прошлогодней серии X90 с радикальными изменениями.

Это первые смартфоны, которые получили передовой процессор MediaTek Dimensity 9300. Согласно первым тестам, в AnTuTu устройства спокойно набирают 2,25 млн баллов, что больше, чем у iQOO 12 или Xiaomi 14 на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Сейчас новая флагманская серия vivo является самой производительной в мире. Более подробно о новинках можно почитать в отдельном материале, а также узнать особые отличия между vivo X100 и vivo X100 Pro.

Xiaomi представила свой первый электрокар SU7

Производство Xiaomi SU7 будет осуществляться Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC). В топовой комплектации автомобиль оснащен активным спойлером и лидаром, размещенным над лобовым стеклом. Также он оборудован несколькими камерами для обеспечения автономного вождения, включая камеру на боковой стойке, предположительно для функции распознавания лиц.

Xiaomi SU7 будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки: заднеприводная версия с двигателем на 220 кВт и полноприводная версия на 495 кВт. Вес заднеприводного варианта составит 1980 кг с максимальной скоростью 210 км/ч, тогда как полноприводная модель весит 2205 кг и разгоняется до 265 км/ч.

В продаже будет представлено три модификации электрокара: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Серийное производство запланировано на декабрь 2023 года, а начало поставок ожидается в феврале 2024 года. Цена пока не объявлена.

YouTube в Ирландии могут обвинить в «шпионаже»

Google может грозить уголовное дело в Ирландии за предполагаемую незаконную слежку за гражданами с помощью скриптов, которые обнаруживают расширения, блокирующие рекламу в YouTube.

Ирландские регулирующие органы уже получили жалобу от юристов и ожидают ответа Google. Отмечается, что внедрение скриптов, которые отслеживают поведение и собирают данные, незаконно, а также попадают под действие двух разделов Уголовного кодекса Ирландии о незаконном получении доступа к информационным системам и перехвате данных.

Напомню, что YouTube ввёл запрет по всему миру на использование блокировщиков рекламы. В частности, платформа отслеживает соответствующие расширения и блокирует просмотр контента, ссылаясь на нарушения Условий пользования сервисом.

Анонсирован убийца The Sims на Unreal Engine 5

Уверен, что после просмотра трейлера вы захотите поиграть в inZOI. Ведь за разработкой игры стоит KRAFTON, которая создала сверхуспешных шутер на выживание PUBG.

По словам разработчиков, inZOI предоставит игрокам возможность стать богами внутри игры, давая им полный контроль над окружающим миром и возможностью создавать бесконечные истории, отражающие различные аспекты жизни.

Несмотря на то, что релиз игры запланирован на 2024 год, уже появились первые ранние обзоры, позволяющие представить, что ожидать от новинки в мире симуляторов жизни.

Выглядит круто. Ждём!

На этом дайджест подошел к концу. Читайте The GEEK и увидимся в следующую субботу!