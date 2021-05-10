Clubhouse официально вышел для Android

Нестандартная социальная сеть Clubhouse официально запустила приложение для Android. С 9 мая оно доступно для пользователей в США, а через небольшой промежуток времени выйдет во всём мире. По всей видимости запуск связан из-за резкого падения популярности Clubhouse и слишком медлительного запуска на других платформах.
До мирового релиза разработчики хотят собрать обратную связь от пользователей, исправить баги и добавить несколько функций – платежи и создание клубов.
Остальные пользователи могут предварительно зарегистрироваться через страницу Clubhouse в Google Play. Таким образом они получат уведомление, когда приложение станет доступно в их регионе.
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