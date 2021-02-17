Clubhouse спровоцировал рост мошенничества в России

В России и в мире наблюдается лавинообразный рост популярности закрытой социальной сети Clubhouse. Однако многие пользователи плохо понимают принципы её работы и систему приглашений, так что на «Авито» и «Юле» активизировались мошенники. Там продают якобы приглашения на платформу.

А в Google Play точно также можно найти приложения, якобы дающие доступ к сети, где можно пообщаться с Илоном Маском. Увы, но это вредоносные приложения, которые собирают данные с устройства пользователя. Тем более, что официальное мобильное приложение только под iOS.

Помимо этого, Clubhouse может стать источником аудиоматериалов для мошенников, что позволит подделывать голоса.

На «Авито» и «Юле» за фейковые приглашения просят от 200 до 14 тысяч рублей, при этом, не давая никаких гарантий. Чтобы обезопасить пользователей, с сегодняшнего дня на «Авито» решили запретить продажи. На «Юле» пока что о запрете не сообщается.

В Общественной палате уже попросили Роскомнадзор и правоохранительные органы начать контроль Clubhouse, поскольку там считают, что социальная сеть должна выполнять российские законы. Как это будет реализовано — неясно.

Скорее всего, речь идёт о возможной блокировке, если организаторы сети допустят распространение экстремистского контента или откажутся предоставлять сведения для РКН. Такое уже произошло с онлайн-рацией Zello.