Чернокожий американец обвинил Apple Watch в расовой дискриминации

Пользователь из США Алекс Моралес подал коллективный иск против Apple в суд Южного округа Нью-Йорка. По его мнению, компания занимается дискриминацией по расовому признаку. Причиной этого стало якобы неправильное изменение уровня кислорода в крови чернокожих людей.

В иске утверждается, что часы менее точно меряют этот показатель у чернокожих. Правда, какие-либо аргументы не приводятся.

В течение десятилетий поступали сообщения о том, что такие приборы значительно менее точно измеряют уровень кислорода в крови в зависимости от цвета кожи. Реальное значение этой предвзятости оставалось без внимания до середины пандемии коронавируса, которая совпала с более глубоким осознанием структурного расизма, существующего во многих аспектах общества. Из иска

Сам Моралес упоминает некое исследование, хотя и не приводит никаких ссылок на него. Оно якобы подтверждает расовую предвзятость пульсоксиметрии, из-за чего чернокожие могут больше быть подтверждены риску гипоксемии.

Помимо этого, истец обвинил Apple в нарушении гарантии, мошенничестве и необоснованном обогащении, а также потребовал суда с участием присяжных и возмещения ущерба.