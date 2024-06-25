Casio выпустила смарт-часы G-SHOCK GBD-300 в защищённом корпусе

Casio представила смарт часы G-SHOCK GBD-300 из серии G-SQUAD. Они оснащены тонким и лёгким корпусом, защищённым от воды и ударов, а также обладают контрастным монохромным дисплеем с подсветкой Super Illuminator.

G-SHOCK GBD-300 предлагает множество спортивных функций: счётчик расстояния, скорости, темпа, калорий и шагов. Также доступны четыре будильника, таймер, секундомер и поддержка 38 часовых поясов.

Подключение к смартфону происходит через Bluetooth, что позволяет получать уведомления о звонках и сообщениях из месенджеров. Управление осуществляется через приложение G-SHOCK MOVE, которое также позволяет планировать тренировки.

Размеры корпуса составляют 48,9×47,4×14,9 мм, вес — 60 граммов, срок службы батареи — два года.

Дата начала продаж и цена будут объявлены позднее.