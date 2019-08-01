Бета-версия iOS 14 обнаружила "шпионскую" функцию в TikTok
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Бета-версия iOS 14 обнаружила “шпионскую” функцию в TikTok

Не так давно в руки к разработчикам попала новая версия ОС от Apple – iOS 14. Изменение коснулись не только дизайна, но и функциональности, в частности, функции безопасности. Действие функции безопасности основано на том, что какое-то из приложений уж часто обращается к буферу обмена. Под тщательный мониторинг этой возможности попало приложение TikTok.

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После тщательных разбирательств выяснилось, что данное приложение делает это после нескольких нажатий клавиш пользователя, что само по себе уже подозрительно. Естественно, все это не могло пройти не замеченным среди пользователей и в сети разгорелся скандал. Чтобы оправдать действия приложения, его создатели вынуждены были обратиться к общественности. Они сказали, что их приложение не собирает данные из буфера обмена. Его действия основаны на алгоритме антиспама, который встроен в приложение.

Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения. Некоторые утверждают, что уже последовало подтверждение от них, но это всего лишь мнение, хотя в App Store появилось обновление приложения. Кстати, как заметили некоторые, на платформе Android такого не замечалось. А может просто никто не проверял? Не радует лишь то, что такие разбирательства происходят лишь после общественной огласки.

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