Бета-версия iOS 14 обнаружила “шпионскую” функцию в TikTok

Не так давно в руки к разработчикам попала новая версия ОС от Apple – iOS 14. Изменение коснулись не только дизайна, но и функциональности, в частности, функции безопасности. Действие функции безопасности основано на том, что какое-то из приложений уж часто обращается к буферу обмена. Под тщательный мониторинг этой возможности попало приложение TikTok.

После тщательных разбирательств выяснилось, что данное приложение делает это после нескольких нажатий клавиш пользователя, что само по себе уже подозрительно. Естественно, все это не могло пройти не замеченным среди пользователей и в сети разгорелся скандал. Чтобы оправдать действия приложения, его создатели вынуждены были обратиться к общественности. Они сказали, что их приложение не собирает данные из буфера обмена. Его действия основаны на алгоритме антиспама, который встроен в приложение.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

Но на этом все не закончилось и дабы избежать дальнейших разбирательств, создатели приложения решили удалить этот функционал из приложения. Некоторые утверждают, что уже последовало подтверждение от них, но это всего лишь мнение, хотя в App Store появилось обновление приложения. Кстати, как заметили некоторые, на платформе Android такого не замечалось. А может просто никто не проверял? Не радует лишь то, что такие разбирательства происходят лишь после общественной огласки.