Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro

Компания Asus запустила бета-тестирование Android 16 для смартфонов ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Более доступная модель ROG Phone 9 FE, вышедшая в этом году, пока не участвует в тестировании.

Чтобы записаться на бета-тест, нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Обновление системы», нажать на значок шестеренки и выбрать пункт «Присоединиться к программе предварительной версии Android». После одобрения смартфон автоматически загрузит бета-прошивку.

Однако есть важное условие: тестовая версия может содержать ошибки. Вернуться на Android 15 не получится — придется ждать стабильную Android 16, которую Asus обещает только в начале 2026 года.