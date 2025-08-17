Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro | The GEEK
close
Новости

Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro

Владельцы флагманов на свой страх и риск могут опробовать следующее крупное обновление ОС.

Компания Asus запустила бета-тестирование Android 16 для смартфонов ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Более доступная модель ROG Phone 9 FE, вышедшая в этом году, пока не участвует в тестировании.

Чтобы записаться на бета-тест, нужно зайти в «Настройки» → «Система» → «Обновление системы», нажать на значок шестеренки и выбрать пункт «Присоединиться к программе предварительной версии Android». После одобрения смартфон автоматически загрузит бета-прошивку.

Однако есть важное условие: тестовая версия может содержать ошибки. Вернуться на Android 15 не получится — придется ждать стабильную Android 16, которую Asus обещает только в начале 2026 года.

id·207845·20250817_2153
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс
Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах
Бета-версия One UI 8 теперь доступна для большего числа смартфонов Samsung
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
iPhone 17 Air в новом небесно-голубом цвете показали на видео
HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark
Xiaomi выпустила POCO M7 Plus — бюджетник с батареей 7000 мАч и экраном 144 Гц
Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Список смартфонов Realme, которые не получат Realme UI 7.0 на базе Android 16
Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей
Samsung начала тестирование One UI 8 для Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
Какие Samsung обновятся до One UI 8 на Android 16: список смартфонов и планшетов
Популярный смартфон Nothing не получит Android 16

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK