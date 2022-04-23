Apple бесплатно отремонтирует Apple Watch 6 с «пустым» экраном

Компания Apple запустила программу по бесплатному ремонту Apple Watch Series 6. В ней могут принять участие часы шестой серии на 40 мм по всему миру, которые столкнулись с проблемой «пустого» экрана.

В документе технической поддержки на официальном сайте Apple сказано:

Компания определила, что экран на небольшом проценте 40-миллиметровых устройств Apple Watch Series 6 может навсегда погаснуть. Затронутые устройства были изготовлены в период с апреля по сентябрь 2021 года. Говорится в сообщении Apple

Узнать попадают ли ваши Apple Watch Series 6 под программу ремонта, можно через официальный сайт Apple при вводе серийного номера устройства. Если проверка покажет, что ваше устройство является одним из «проблемных», то Apple или авторизированный сервисный центр, произведут бесплатный ремонт.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!