Apple заплатит $490 млн за ложь Тима Кука

Apple договорилась о выплате $490 млн для разрешения коллективного иска, в котором генерального директора Тима Кука обвиняли в обмане акционеров путём сокрытия снижения спроса на iPhone в Китае.

В ходе общения с аналитиками 1 ноября 2018 года, Кук упомянул, что компания испытывает трудности на развивающихся рынках из-за слабости местных валют, особенно в Турции, Индии, Бразилии и России, но не стал включать Китай в этот список. Спустя короткое время, Apple приказала своим поставщикам сократить объёмы производства.

Позже Кук в письме к инвесторам указал, что выручка Apple за четвертый квартал 2018 года составит около $84 млрд, что ниже прогноза в $89-93 млрд. Фактическая выручка за этот период составила $84,3 млрд. В течение периода с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года стоимость акций Apple упала на 25%. Сам Кук признал, что замедление экономики в Китае оказало значительное влияние на доходы компании.

Акционеры выдвинули обвинения в том, что Кук был осведомлён о падении спроса на iPhone в Китае ещё в ноябре 2018 года, но не раскрыл эту информацию.

Apple опровергла эти утверждения и свою вину не признала, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать дальнейших затрат и времени на судебные разбирательства.