«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса

«М.Видео» объявила о продлении предзаказа на новые устройства Apple до 7 октября. Причиной стал высокий интерес со стороны покупателей и кратный рост спроса по сравнению с прошлым годом.

По данным компании, спрос на iPhone 17 (256 ГБ) оказался более чем в 2,5 раза выше, чем на аналогичный iPhone 16. Заказы iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) выросли на 30%. При этом на долю iPhone 17 Pro Max пришлось уже 42% всех предзаказов, а на iPhone Air — чуть меньше 4%.

Изменились и предпочтения по цветам. Если раньше лидировал Orange (33%), то теперь его доля снизилась до 30%. На втором месте оказался новый оттенок Blue — его выбрали 32% покупателей.

Рост интереса затронул и другие новинки Apple:

Предзаказы на Apple Watch Series 11 превысили результаты прошлогодних Series 10 в 2,4 раза;

Apple Watch Ultra 3 были заказаны в 2,1 раза активнее, чем Ultra 2;

Предзаказов на AirPods Pro 3 оформлено в 7 раз больше по сравнению с AirPods Pro 2.

При этом спрос на Apple Watch SE 3 пока остался на уровне прошлогодней модели, но ритейлер ожидает рост продаж после официального старта.