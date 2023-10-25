Apple рассказала, где посмотреть октябрьскую презентацию компьютеров Mac

Вчера вечером Apple анонсировала вторую осеннею презентацию, а спустя несколько часов стало известно на каких официальных площадках компании мероприятие будет транслироваться в режиме Онлайн.

Apple уже запустила прямую трансляцию на своём YouTube-канале. В описании под видео сказано, что презентация состоится 30 октября, а вещание начнётся в 17:00 по тихоокеанскому времени (31 октября в 3:00 по МСК). Компания предлагает зрителям установить оповещение, чтобы получить уведомление перед началом сеанса.

Кроме этого, Apple также будет транслировать мероприятие на своём веб-сайте в разделе «Apple Events» и в приложении Apple TV, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.

Судя по тизеру презентации на котором логотип Apple трансформируется в значок Finder, компания намекает, что мероприятие будет посвящено новым компьютерам Mac, весь перечень ожидаемых новинок мы опубликовали в этом материале.