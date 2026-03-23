Apple проведёт WWDC 2026 в июне с акцентом на ИИ

Apple объявила даты ежегодной конференции разработчиков WWDC 2026.
Редакция The GEEK сегодня в 21:10

Apple проведёт Всемирную конференцию разработчиков WWDC 2026 с 8 по 12 июня. Основные анонсы ожидаются в первый день мероприятия.

Конференция пройдёт преимущественно в онлайн-формате. Участникам предложат более 100 видеосессий, а также интерактивные лаборатории с возможностью пообщаться с инженерами и дизайнерами компании.

Ключевая презентация и сессия Platforms State of the Union состоятся 8 июня. В этот же день в Apple Park проведут очное мероприятие для ограниченного числа разработчиков и победителей конкурса Swift Student Challenge.

Ожидается, что Apple представит обновления своих платформ, включая новые функции на базе искусственного интеллекта и инструменты для разработчиков. Презентации новых устройств ждать не стоит.

Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store
Оно создано мошенниками для сбора персональных данных пользователей.
Apple разработала нейросеть LiTo, которая переносит реальный свет в 3D
Apple представила модель LiTo, способную создавать 3D-объекты по одной фотографии с учётом физики света.
Складной iPhone и базовый iPhone 18 выйдут с задержкой
Apple ломает график: базовый iPhone 18 и складной iPhone выйдут в разное время.
Spigen выпустила кейс для AirPods в виде мыши Macintosh
Вместе с ним вышел MagSafe-кошелёк для iPhone в том же стиле.
Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать

«Цитрусовый» MacBook Neo потерял цвет после солнца

Apple представила AirPods Max 2

Liquid Glass останется в iOS надолго, несмотря на критику

Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple

Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold

MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080

Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone

MacBook Neo протестировали в играх: на что способен ноутбук с чипом от iPhone 16 Pro

Apple передумала выпускать iPhone в формате «раскладушки»

Первые обзоры MacBook Neo: лучший бюджетный ноутбук за все годы

Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

Apple готовит MacBook Ultra и другие сверхдорогие устройства

Apple сняла с производства сразу 15 устройств с начала 2026 года

