Apple проведёт WWDC 2026 в июне с акцентом на ИИ

Apple проведёт Всемирную конференцию разработчиков WWDC 2026 с 8 по 12 июня. Основные анонсы ожидаются в первый день мероприятия.

Конференция пройдёт преимущественно в онлайн-формате. Участникам предложат более 100 видеосессий, а также интерактивные лаборатории с возможностью пообщаться с инженерами и дизайнерами компании.

Ключевая презентация и сессия Platforms State of the Union состоятся 8 июня. В этот же день в Apple Park проведут очное мероприятие для ограниченного числа разработчиков и победителей конкурса Swift Student Challenge.

Ожидается, что Apple представит обновления своих платформ, включая новые функции на базе искусственного интеллекта и инструменты для разработчиков. Презентации новых устройств ждать не стоит.