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Новости

Apple случайно подтвердила существование процессоров M1X

Компания Apple на конференции WWDC 2021 не анонсировала новые MacBook Pro, однако кое-что всё же планировалось. Дело в том, что в списке тегов для видео на YouTube обнаружились фразы M1X и M1X MacBook Pro.

Таким образом, для новых «прошек» ожидается улучшенная версия прошлогоднего чипа, а не пресловутый M2. Чем он будет превосходить существующее решение — неясно. Однако можно ожидать, что анонс состоится уже летом.

  • M1X

Предполагается, что новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro получат в два раза больше высокопроизводительных ядер процессора, более мощную графику, до 64 ГБ ОЗУ и разъёмы MagSafe, HDMI и слот для SD-карт.

Таким образом, это будут уже полноценные решения для работы.

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Источник:
The Verge
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