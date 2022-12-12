Apple представит MacBook Air с OLED-экраном в 2024 году

Аналитик Росс Янг заявил, что Apple активно работает над созданием 13-дюймового MacBook Air и 11/12.9-дюймовыми iPad Pro. По его словам, компания анонсирует их только в 2024 году. Все новинки получат OLED-экраны и будут обладать «двухслойной тандемной структурой».

Структура сделает дисплеи ярче, и снизит энергопотребление. Также MacBook Air получит ProMotion, то есть адаптивную частоту обновления экрана до 120 Гц.

Точных дат нет. Предположительно, что новинки будут показаны весной и на конференции для разработчиков WWDC 2024.