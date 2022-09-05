Apple может скоро представить сервис по подписке iPhone

Apple готовит сервис аренды iPhone с подпиской Apple One. Его могут анонсировать вместе с линейкой iPhone 14 уже 7 сентября. Однако, точная дата его запуска пока не известна, ее могут отложить вплоть до следующего года. Об этом рассказал популярный журналист Марк Гурман.

Сообщается, что стоимость будет как-то странно устанавливаться. Она не будет рассчитываться как рассрочка, например, цена устройства разделенная на 24 месяца.

Ценник подписки будет формироваться независимо от цены iPhone. Предполагается, что он будет на уровне $30-50 в зависимости от конфигураций. Помимо смартфона, пользователь будет получать доступы к AppleTV+ или iCloud+.

По подписке можно будет получать новый iPhone каждый год, сдавая старый обратно. Также у пользователя будет право выкупа устройства.

Появится ли рассрочка от Apple где-то кроме США — остается под вопросом.

На сентябрьской презентации Apple анонсирует довольного много устройств: линейку iPhone 14, три версии умных часов Apple Watch и обновленные AirPods Pro 2.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!