Apple ограничила работу AirDrop в Китае для подавления протестов

В Китае продолжаются массовые антиправительственные протесты из-за новых антиковидных ограничений. Ранее стало известно, что для их подавления полиция начала глушить Wi-Fi, мобильную связь и интернет, но протестующие нашли другой способ для координаций своих действий. В качестве альтернативы они начали использоваться функцию AirDrop на iPhone.

AirDrop позволяет пользователям обмениваться контентом между устройствами Apple и в последние годы стал важным инструментом в попытках протестующих обойти государственные блокировки.

Но Apple неожиданно ограничила работу AirDrop внутри Китая, не затронув при этом устройства за его пределами.

Изменения заключаются в ограничении времени, в течение которого один пользователь iPhone может принимать файлы от кого угодно. Теперь бесконечный поток по приёму информации действует всего 10 минут, что осложняет коммуникацию между людьми.

Сама Apple никак не комментирует изменения в работе iPhone для жителей Китая.