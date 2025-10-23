Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям  | The GEEK
close
Новости

Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 

После запуска ChatGPT Atlas пользователи нашли уязвимости в ИИ-агенте и ограничения на обработку исторического контента.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:05

После выхода браузера ChatGPT Atlas пользователи начали активно тестировать его возможности и делиться впечатлениями. Одни отмечают высокий уровень интеграции ChatGPT в рабочие процессы, другие — указывают на уязвимости и ограничения нового ИИ-браузера.

В частности, пользователи X (Twitter) заметили, что агент ChatGPT в Atlas подвержен промпт-инъекциям — скрытым вредоносным командам, встроенным в страницы или документы. Один из «белых хакеров» смог заставить ИИ-агента открыть фишинговую ссылку: внедрив команду «копировать в буфер обмена», он спровоцировал бота вставить и перейти по поддельному адресу PayPal.

Другие пользователи протестировали работу Atlas для SEO-аудита, анализа видео и текстов, а также «вайб-кодинга» — генерации кода прямо в браузере без внешних ИИ-плагинов. Atlas может анализировать контент на сайте, объяснять фрагменты кода и даже помогать в играх, например, подсказывая ходы в шахматах.

Однако у новинки есть и ограничения. По словам пользователей, браузер не делает пересказ видео, связанных с Адольфом Гитлером, из-за встроенной цензуры ChatGPT. Также Atlas не взаимодействует с сайтами, ограничивающими доступ ИИ — например, с The New York Times.

На момент запуска ChatGPT Atlas работает на движке Chromium и не имеет встроенных функций, таких как блокировка рекламы, режим чтения или перевод текста. Чтобы пересказать статью или перевести страницу, пользователям нужно обращаться к боту в чате.

Оказался не таким идеальным

ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS

Несмотря на ограничения, браузер уже нашёл применение у профессионалов: его используют для анализа публикаций, маркетинга и работы с кодом.

id·213165·20251023_1206
Алиса научилась подробно описывать изображения в Яндекс Браузере
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях
Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим
OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT
Илон Маск пообещал «великую ИИ-игру» от xAI к 2026 году
App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех
Браузер Brave со встроенным блокировщиком рекламы собрал 100 млн пользователей
OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Google встроила ИИ-агента Gemini в Chrome
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go
Разработчики браузеров ликуют: Apple обязали открыть iOS для сторонних движков
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
The Browser Company снова в деле. И снова со странным браузером за $20
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом
Секреты, коды и откровения: Google индексирует публичные ссылки ChatGPT

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры