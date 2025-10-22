Представлен Nubia Z80 Ultra — фотофлагман с мощным «железом»

22 октября в Китае состоялась презентация флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra. Смартфон получил новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7200 мАч и безрамочный экран со скрытой фронтальной камерой.

Дисплей — 6,85-дюймовая OLED-панель с разрешением 2688×1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 2000 нит.

За фото- и видеовозможности Nubia Z80 Ultra отвечают четыре камеры:

Основная — 50 Мп, OmniVision OV50H, 1/1,3″, f/1.7, OIS;

Широкоугольная — 50 Мп, OmniVision OV50E, 1/1,55″, OIS;

Перископ — 64 Мп, OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.48, OIS, автофокус;

Фронтальная — 16 Мп, OmniVision OV16E10, 1/2.77″, f/2.0.

Смартфон также получил поддержку быстрой проводной зарядки 90 Вт, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики AAC 1115E и водозащиту IP68/69. «Из коробки» он работает на Nebula AIOS 2 (Android 16).

Nubia Z80 Ultra доступен в двух классических цветах: белый и черный. Кроме того, есть две лимитки: Starry Night Limited Edition (синяя) и Luo Tianyi Limited Edition (красная). Цены следующие:

Nubia Z80 Ultra (12/512 ГБ) — 4999 юаней (~56 900 рублей);

Nubia Z80 Ultra (16/512 ГБ) — 5299 юаней (~60 300 рублей);

Nubia Z80 Ultra (16/1024 ГБ) — 5699 юаней (~64 800 рублей);

Nubia Z80 Ultra Starry Night Limited Edition (16/512 ГБ) — 5599 юаней (~63 700 рублей);

Nubia Z80 Ultra Starry Night Limited Edition (16/1024 ГБ) — 5999 юаней (~68 200 рублей);

Nubia Z80 Ultra Luo Tianyi Limited Edition (16/512 ГБ) — 5799 юаней (~65 900 рублей).

К смартфону также можно докупить фотонабор. В него входит специальный металлический чехол, на который можно установить объективы и фильтры.