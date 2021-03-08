Apple начала продавать восстановленные Macbook Air со скидкой

Ещё 10 ноября прошлого года Apple выпустила свой новейший ноутбук MacBook Air на базе фирменного процессора M1. И вот теперь эта модель появилась уже в категории восстановленных.

Как сообщается, пользователи могу выбрать из трёх конфигураций. Самая бюджетная стоит 1050 долларов. За эти деньги можно получить вариант с 8-ядерным CPU и 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ.

Версия за 1300 долларов предлагает уже 8-ядерный CPU и 8-ядерный GPU. Другие параметры те же.

Наконец, старшая версия стоит 1500 долларов. Она предлагает все те же параметры, но объём SSD составляет 1 ТБ. Как отмечается, цена ниже, чем у новых, примерно на 150 долларов.

При этом на ноутбуки действует стандартная гарантия на год, а в комплекте есть новый кабель и зарядное устройство.