Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple начала продавать восстановленные Macbook Air со скидкой

Ещё 10 ноября прошлого года Apple выпустила свой новейший ноутбук MacBook Air на базе фирменного процессора M1. И вот теперь эта модель появилась уже в категории восстановленных.

Как сообщается, пользователи могу выбрать из трёх конфигураций. Самая бюджетная стоит 1050 долларов. За эти деньги можно получить вариант с 8-ядерным CPU и 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ.

Версия за 1300 долларов предлагает уже 8-ядерный CPU и 8-ядерный GPU. Другие параметры те же.

Наконец, старшая версия стоит 1500 долларов. Она предлагает все те же параметры, но объём SSD составляет 1 ТБ. Как отмечается, цена ниже, чем у новых, примерно на 150 долларов.

При этом на ноутбуки действует стандартная гарантия на год, а в комплекте есть новый кабель и зарядное устройство.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Gizchina
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить