Apple внедрит в iOS 16 функцию для защиты от шпионского ПО

Компания Apple работает над функцией «режим блокировки» для защиты пользователей от кибератак и шпионского ПО. Она появится в iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura осенью 2022 года. Функция нужна, чтобы обеспечить защиту для «небольшого числа пользователей» — политиков и активистов.

В этом режиме некоторые функции iPad, iPhone и других устройств будут ограничиваться. Например, в «Сообщениях» заблокируют предпросмотр вложений. При просмотре страниц в браузере будут отключены JIT-компиляторы JavaScript, если пользователь не внесёт сайт в список исключений.

Кроме того, будет происходить блокировка входящий приглашений и запросов от сервисов Apple, включая FaceTime. При заблокированном iPhone, нельзя будет подключиться по проводу к компьютеру или к аксессуару. Также на устройстве нельзя будет устанавливать профили конфигурации и зарегистрировать в системе управления мобильными устройствами.

Также Apple выплатит вознаграждение до $2 млн за найденные уязвимости в новой функции.

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