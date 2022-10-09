Apple скоро прекратит ремонтировать iPhone 5c

Компания Apple в ноябре текущего года отправит смартфон iPhone 5c в список устройств, которые вышли из эксплуатации.

Добавление в данный список означает, что iPhone 5c официально перестанет обслуживаться в сервисных центрах и для него не будут выпускаться комплектующие для ремонта.

В 2020 году iPhone 5c был добавлен Apple в список устаревших устройств. Но всё время он мог получать обслуживание при наличии запчастей. Отметим, что устаревшими в Купертино считаются продукты, которые были выпущены более пяти лет назад.

Смартфон iPhone 5c появился на рынке под конец 2013 года. Он был оснащён 4-дюймовый ЖК-дисплеем, процессором Apple A6 и пластиковым корпусом.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!