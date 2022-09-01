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Новости

Apple неожиданно выпустила iOS 12.5.6 для старых iPhone

Компания Apple выпустила свежее обновление iOS 12.5.6 для старых устройств, в числе которых есть уже давно официально устаревшие смартфоны. В нём добавлены исправления и улучшения по части безопасности.

Список устройств выглядит так:

  • iPhone 5s;
  • iPhone 6;
  • iPhone 6 Plus;
  • iPad Air;
  • iPad mini 2;
  • iPad mini 3;
  • iPod touch 6-го поколения.

Обновление устраняет уязвимость в движке WebKit, которая позволяет выполнить произвольный код и даёт хакерам возможность взять устройство под контроль. По данным источника, компании известно о таких случаях.

В Купертино рекомендуют всем пользователям старых девайсов обновить устройство. Для этого надо перейти в Настройки > Основные > Обновление ПО и выполнить загрузку.

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Источник:
GSMArena
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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