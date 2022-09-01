Apple неожиданно выпустила iOS 12.5.6 для старых iPhone

Компания Apple выпустила свежее обновление iOS 12.5.6 для старых устройств, в числе которых есть уже давно официально устаревшие смартфоны. В нём добавлены исправления и улучшения по части безопасности.

Список устройств выглядит так:

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPad Air;

iPad mini 2;

iPad mini 3;

iPod touch 6-го поколения.

Обновление устраняет уязвимость в движке WebKit, которая позволяет выполнить произвольный код и даёт хакерам возможность взять устройство под контроль. По данным источника, компании известно о таких случаях.

В Купертино рекомендуют всем пользователям старых девайсов обновить устройство. Для этого надо перейти в Настройки > Основные > Обновление ПО и выполнить загрузку.

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