Apple по-разному назвала презентацию iPhone в разных странах
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Apple по-разному назвала презентацию iPhone в разных странах

Региональные команды Apple получили уникальные локализованные слоганы для предстоящей осенней презентации.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:57
Apple по-разному назвала презентацию iPhone в разных странах

Apple проведет ежегодную осеннюю презентацию 9 сентября. Однако в этом году компания необычно подошла к слогану мероприятия: вместо прямого перевода одной фразы региональные подразделения Apple используют разные варианты.

Apple использует разные слоганы для сентябрьской презентации iPhone в разных странах

В США и некоторых других странах презентация проходит под слоганом Surprise and Shine, который можно перевести как «Удивляй и сияй».

В Испании Apple выбрала фразу Un rayo de wow. Дословно она означает что-то вроде «Луч вау», но по смыслу ее можно передать как «Луч восторга».

Во Франции и Бельгии используется Un jour nouveau, то есть «Новый день».

На китайском, тайваньском и гонконгском сайтах Apple формулировки отличаются еще сильнее, но объединены идеей начала «новой главы».

Таким образом, Apple не стала просто переводить основной слоган презентации, а адаптировала его для разных рынков, сохранив общую тему перемен и чего-то нового.

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