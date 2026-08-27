Apple по-разному назвала презентацию iPhone в разных странах

Apple проведет ежегодную осеннюю презентацию 9 сентября. Однако в этом году компания необычно подошла к слогану мероприятия: вместо прямого перевода одной фразы региональные подразделения Apple используют разные варианты.

В США и некоторых других странах презентация проходит под слоганом Surprise and Shine, который можно перевести как «Удивляй и сияй».

В Испании Apple выбрала фразу Un rayo de wow. Дословно она означает что-то вроде «Луч вау», но по смыслу ее можно передать как «Луч восторга».

Во Франции и Бельгии используется Un jour nouveau, то есть «Новый день».

На китайском, тайваньском и гонконгском сайтах Apple формулировки отличаются еще сильнее, но объединены идеей начала «новой главы».

Таким образом, Apple не стала просто переводить основной слоган презентации, а адаптировала его для разных рынков, сохранив общую тему перемен и чего-то нового.