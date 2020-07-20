Apple дарит AirPods и скидки студентам при покупке Mac или iPad в России
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Новости

Apple дарит AirPods и скидки студентам при покупке Mac или iPad в России

Представители Apple решили немного популяризировать бренд в России, проведя акцию перед скорым учебным годом. Суть акции заключается в том, что тем, кто приобретет Mac и iPad, будут подарены наушники AirPods. Напомним, что раньше в таком случае предоставлялись наушники Beats.

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Представители Apple уверены, что их продукция привлечет учащихся и других слоев населения к их технике. Более того, именно продукция Apple поможет в обучении. Также отметим, что не только AirPods получат покупатели. Есть и другие призы, бонусы и скидки.

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Что касается участников, то ими могут быть как сами учащиеся, так и их родители, которые совершают покупки для студента. Также в эту категорию входят и преподаватели, репетиторы и сотрудники других учебных учреждений. Для получения подарка при себе полагается иметь документы, подтверждающие личность.

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