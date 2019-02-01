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Новости

Анонсирована игра Suicide Squad: Kill the Justice League

Вышел трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady. И хотя сам проект выпустят только в 2022-м, уже кое-что о нём известно.

«Отряду самоубийц» предстоит уничтожить Лигу справедливости, в том числе Супермена. В игре будут Харли Квинн, Дедшот, Король Акул и Капитан Бумеранг. Судя по всему, это будет кооператив, а также возможность играть в паре с ИИ-напарниками. Играть предстоит от третьего лица.

События разворачиваются в Метрополисе, точнее в его версии во вселенной Arkham, оттуда возьмут и систему рукопашных схваток. Также в игре будут «стволы».

  • 1598168914 Suicide Squad Kill The Justice League

О сюжете игры известно мало. По какой-то причине Лигу Справедливости в правительстве сочли врагами, потому Аманда Уиллер и дала задание уничтожить супергероев. В качестве «мотивации» заявлены миниатюрные бомбы в головах членов «Отряда».

Сама игра выйдет на PS5, Xbox Series X и ПК. В числе геймплейных моментов заявлен открытый мир, в расширенные возможности перемещения, а также функции прокачки умений и настройки оружия.

Источник:
PCGamer
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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