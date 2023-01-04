Анонсирован новый стандарт беспроводной зарядки Qi2 от Apple и других участников

Организация Wireless Power Consortium (WPC) сегодня анонсировала новый стандарт беспроводной зарядки Qi2. Разработанный компанией Apple и другими участниками ассоциации, он должен позволить беспроводным зарядным устройствам стать ещё быстрее и эффективнее.

Фото: Qi2

Стандарт Qi2 (произносится как chee-two) должен заменить существующий стандарт Qi. Его основное отличие в том, что при разработке этого стандарта используется новый профиль магнитного питания, позволяющий устройствам идеально прилегать к зарядному устройству, что обеспечивает более высокую скорость зарядки и меньшие тепловые потери.

По заявлению организации, новый стандарт Qi2 станет международным и будет совместим с большинством новых устройств от разных производителей.

Сегодня такие крупные компании, как Samsung и Google, входят в ассоциацию WPC и используют технологию Qi для беспроводной зарядки своих смартфонов, умных часов и аудиоаксессуаров, но не имеют сертификата Qi, так как у них реализована не совсем стандартная технология. Из-за чего требуются более приоритетные фирменные аксессуары.

Фото: Qi2

Переход на Qi2 с магнитами позволит покупать меньше зарядных устройств и кабелей, что, по словам Wireless Power Consortium, является важным и правильным шагом. Первые мобильные телефоны и зарядные устройства с сертификатом Qi2 появятся в конце 2023 года.

Ко всему прочему, новый стандарт Qi2 также включает механизм аутентификации. Так, например, производители смартфонов смогут блокировать зарядку с устройств, не прошедших проверку подлинности для обеспечения совместимости и безопасности. Что, конечно, не очень выгодно для массового потребителя. Этой возможностью вполне может заинтересоваться Apple. Ведь купертиновцы не очень любят сторонних производителей аксессуаров для своих гаджетов.