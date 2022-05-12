Представлен смартфон Hisense A9 с экраном E-Ink и корпусом из микрофибры

Компания Hisense анонсировала необычный смартфон Hisense A9. Особенный он тем, что вместо стандартного дисплея в нём используется технология E-Ink, которая обычно применяется в ридерах.

Диагональ экрана составляет 6,1″ с плотностью пикселей 300 ppi. Разрешение производитель по каким-то причинам решил не указывать. Особенно отмечается технология HyperWave, которая позволяет ускорить частоту обновления экрана: в режиме полной очистки достигает 3 Гц, а в рабочем – 10 Гц.

Кроме того, особенность смартфона и в самом корпусе толщиной всего 7,8 мм. Вместо металла или пластика, производитель использует микрофибру. Также Hisense единственный производитель, который устанавливает в смартфон Hi-Fi ЦАП ESS Sabre ES9318, что наверняка оценят любители качественного звука.

Смартфон получил Qualcomm Snapdragon 662 с 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Работает под управлением Android 11 со своей фирменной оболочкой. Аккумулятор на 4000 мАч. Камер у устройства две: основная с разрешением 13 Мп и фронтальная на 5 Мп.

Стоимость Hisense A9 в Китае начинается от 1799 юаней (около 17 тыс. рублей).

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!