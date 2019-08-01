AirPods взорвался в ухе владельца во время разговора

Несмотря на развитие инновационных технологий, порой, они приносят вред. Правда, речь идет лишь о единичных случаях. Вот один из таковых произошел с парнем из Китая. Если верить информации, полученной из местных изданий, то во время разговора с помощью AirPods, один из капсюлей взорвался прямо в его ухе.

Известно, что данный неприятный инцидент произошел еще в мае. Жертвой стал 23-летний житель Чжэнчжоу. В результате локального взрыва пострадавший получил ожоги правого уха, а на протяжении еще двух дней владелец некачественного девайса лечился с помощью противовоспалительных препаратов. Но до сих пор он жалуется на некоторые проблемы со слухом.

Беспроводная гарнитура от Apple была приобретена им в одном из магазинов-партнеров производителя. Сейчас этот набор наушников отправлен в лабораторию Apple, где будет выяснена причина взрыва. Известно, что согласно местному законодательству, пострадавший уже получил компенсацию.