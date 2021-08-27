Airbus представила планшет с гибким дисплеем

Неожиданно для всех, компания занимающаяся авиаперевозками представила планшет с гибким дисплеем. Правда, это не совсем разработка Airbus, а скорее продукт сотрудничества с Royole Technology. Этот аппарат оснащен OLED-дисплеем, который закрывает крышка. Но это не простая крышка, а с наличием инструкции по безопасности.

Это довольно интересный шаг авиакомпании, ведь ранее было замечено, что пассажиры не совсем охотно читают предложенную им инструкцию. Поэтому решили инструкцию совместить с необычным планшетом, что призвано увеличить интерес к ее прочтению. Данное решение также выгодно тем, что подобного рода планшеты лучше поддаются санитарной обработке.

Но судя по всем, такое решение – это просто красивая обертка в попытке заинтересовать другие авиакомпании отказаться от бумажных носителей и перейти на цифровые. Да, в них есть некоторое преимущество, но будут ли конкуренты переплачивать за это, большой вопрос. Особенно сейчас, когда доходы упали из-за пандемии.