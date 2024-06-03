Адаптер для соединения PlayStation VR2 и ПК обойдется в $60

Sony Interactive Entertainment наконец-то готова представить адаптер, позволяющий использовать очки виртуальной реальности PlayStation VR2 вместе с ПК. Устройство появится в продаже 7 августа по цене в 59,99 долларов. В комплект придется докупить кабель DisplayPort 1.4 и учесть некоторые минимальные требования:

Процессор: Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 3100

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 6500XT

Подключение AR-очков осуществляется в пару шагов. Для начала присоедините очки к ПК с помощью адаптера PS VR2 и кабеля DisplayPort 1.4. После загрузите оригинальное приложение PlayStation VR2 и SteamVR из Steam. И наконец завершите настройки, задайте игровую зону и запускайте или покупайте AR-игры.

Так как PlayStation VR2 была создана именно для консоли PS5, некоторые функции имеются, но не работают. Среди них HDR, обратная связь с гарнитурой, отслеживание движения глаз, адаптивные триггеры и тактильная обратная связь. Однако, другие функции на месте: 4K-визуализация, 110-градусное поле зрения, распознавание касаний пальцами и прозрачный вид.