6 главных soft skills, которые нужны любому IT-специалисту

В IT, как и любой другой сфере, первостепенные навыки – профессиональные, hard skills. Например, если вы – freelance Node.js developer, то главным hard skill для вас будет знание Node.js. Однако сейчас важно иметь не только профессиональные навыки, но и гибкие, или soft skills. Именно они помогут работать продуктивно и двигаться по карьерной лестнице. Выделим 6 soft skills, которые сегодня нужны в сфере IT все зависимости от специализации.

№1. Тайм-менеджмент

Придерживаться work-life balance – значит, сохранять продуктивность. Именно поэтому нужно уметь правильно управлять временем и распределять задачи.

№2. Самопрезентация

Умение подавать свои услуги – то, без чего не может обойтись ни один IT-специалист. Даже если вы работаете с заказчиками и вам не нужно питчить собственный стартап, учитесь правильно презентовать свои навыки и качества.

№3. Коммуникация

Каким бы вы ни были профессионалом, без грамотного построения коммуникации сложно добиться высот. Это важно и для общения с менеджерами или заказчиками, и для организации работы с коллегами.

№4. Командная работа

В большинстве крупных проектов задействована команда. Умение строить процессы во время командной работы поможет вам пополнить портфолио действительно значимыми кейсами.

№5. Ценность для клиента

Определите, что ценного вы даете конечному пользователю. Это нужно, чтобы:

усилить доверие между вами и заказчиком;

исключить последующие правки.

Также это поможет вам увеличить средний чек на свои услуги.

№6. Эмоциональный интеллект

Понимание ценности, умение коммуницировать и работать в команде – все это невозможно, если у вас не развит эмоциональный интеллект. Учитесь понимать других людей, их чувства и эмоции, и это положительно скажется на вашей карьере в IT.

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