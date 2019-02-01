3D Realms покажет новую игру на фестивале олдскульных FPS

Издательство 3D Realms известно своими проектами, в том числе серией шутеров от первого лица Duke Nukem. И вот компания заявила о скором анонсе новой игры, которая будет выполнена в традициях старой школы.

Её анонсируют на фестивале Realms Deep 2020, который пройдёт 5 сентября. О сути проекта мало что известно, говорится лишь, что это боевик в стиле тёмного фэнтези, однако подробностей о сюжете, боевой системе и сеттинге пока нет.

На мероприятии ожидается появление представителей ряда компаний. К примеру, там будут специалисты из New Blood Interactive, создатели шутера DUSK, Nightdive Studios, авторы переизданий DOOM 64 и System Shock.

Отметим, что самой свежей игрой, изданной 3D Realms, стал шутер WRATH: Aeon of Ruin. Проект вышел 22 ноября 2019 года в ранний доступ, но до релиза так и не добрался. Однако его в Steam уже высоко оценили.