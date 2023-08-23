16 минут геймплея RoboCop: Rogue City

Издание IGN опубликовало 16 минут геймплея игры RoboCop: Rogue City. В нём можно увидеть прохождение одной из миссий.

События в Rogue City разворачиваются между второй и третьей частями фильма. В центре сюжета – схватка Робокопа с бандой «Факелоголовые», которая занимается распространением наркотика «Ньюк».

Примечательно, что разработчики обещают несколько различных концовок, которые будут зависеть от принимаемых игроком решений в течение 20-30 часового прохождения.

Выход RoboCop: Rogue City запланирован на сентябрь, но без конкретных дат. Разработкой игры занимается студия Teyon, известная по проекту Terminator: Resistance.

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