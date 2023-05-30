Упрощение ежедневного пользования устройствами: роль технологий умного офиса

Как технологии умного офиса упрощают ежедневное пользование устройствами

В наше время почти все современные гаджеты имеют очень широкий функционал, который упрощает как рабочие, так и повседневные задачи. Однако мы уже привыкли использовать несколько устройств ежедневно, выбирая их в зависимости от конкретных задач. Для удобного взаимодействия различных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные экраны и мониторы, компании создают экосистемы, которые позволяют им работать вместе и с легкостью переходить с одного гаджета на другой.

Такие технологии в первую очередь помогают человеку решать рабочие задачи и создавать компаниям умный офис для повышения эффективности своих сотрудников. Многим знакома ситуация, когда необходимо добавить изменения в файл на ходу, например, по пути на работу или внести правки в презентацию прямо перед важной встречей. А после без проводов и лишних действий продолжить работу на рабочем ноутбуке или сразу начать презентовать проект коллегам. С этими задачами призвана справляться экосистема устройств, которая решает рутинные задачи и освобождает время человека для более важных и креативных решений.

Однако технологии умного офиса, несмотря на наличие в названии слова “офис”, могут использоваться и в решении повседневных задач и развлечений. Например, функция “Суперустройство”, которая встроена в планшеты и ноутбуки Huawei, проецирует один и тот же контент сразу на нескольких устройствах, поможет вам и после рабочего дня. Функция поддерживает работу в нескольких режимах:

Режим проекции. Подойдёт для просмотра видео или фильма, когда каждый сможет смотреть одно и то же, но на отдельном устройстве. Режим также подойдет людям творческих профессий, например, дизайнерам. При помощи стилуса 2-го поколения HUAWEI M-Pencil можно делать эскизы, рисовать или ретушировать фотографии на планшете, открыв при этом графический редактор на ноутбуке.

Режим расширения. В этом режиме компьютер способен определять расположение планшета относительно своего экрана (справа или слева от него) и настраивать параметры отображения в соответствии с этим. Говоря простыми словами, можно использовать планшет в качестве второго экрана ноутбука, получается проекция части контента одного устройства на другом. Возвращаясь к творческим профессиям, дизайнеры и фотографы, к примеру, могут работать над проектами на планшете, при этом нужные файлы, мессенджеры и так далее будут открыты на ноутбуке.

Режим взаимодействия. Этот режим позволяет использовать клавиатуру и мышь для управления как ноутбуком, так и планшетом. Передавать файлы между устройствами можно с помощью простого перетаскивания, а отвечать на сообщения на планшете можно с помощью клавиатуры ноутбука.

AI Search — еще одна технология экосистемы HUAWEI для комфортной жизни. Как часто вы сталкивались с проблемой, когда сохранили файл на ноутбуке, но он потребовался вам прямо сейчас, когда у вас с собой только смартфон? С AI Search, встроенным в ноутбуки HUAWEI, можно сохранять важные файлы и данные на всех устройствах, чтобы они всегда были под рукой.

Любители компьютерных игр особенно оценят антенну HUAWEI Metaline, она обеспечивает быстрое и стабильное соединение в сложных сетевых условиях и помогает сократить степень задержки изображения и не позволит неожиданно вылететь из игры. Кроме того, HUAWEI Metaline поддерживает непрерывную загрузку данных при закрытой крышке ноутбука или слабом сигнале – можно поставить загрузку новой игры и не переживать о том, что экран погаснет, а игра не качается.

Использование экосистемы устройств и технологии умного офиса может преобразовать не только рабочую среду, но и нашу повседневную жизнь. Они предлагают удобство, автоматизацию и интеллектуальные возможности, которые делают жизнь более эффективной, комфортной и увлекательной.