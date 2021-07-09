Что делать, если телефон перестал заряжаться?

Аккумулятор телефона – это часть, с которой чаще всего возникают неполадки. Например, смартфон внезапно может перестать заряжаться. Если вы столкнулись с такой проблемой, это руководство может помочь вам ее исправить.

Следите за состоянием батареи

Первое, что нам нужно сделать, если мы обнаружим, что наш смартфон не заряжается при подключении к источнику питания – это проверить состояние аккумулятора. Для Android в Google Play есть много приложений, которые отслеживают аппаратное обеспечение нашего устройства, в том числе состояние батареи, но обычно они носят общий характер.

Лучше всего обратиться к приложению, которое фокусируется на проверке того, в порядке ли наша батарея, например, к Ampere – одному из самых известных для этой цели. Вы всегда можете контролировать, заряжается ли аккумулятор или разряжается. Если при подключении мобильного телефона он показывает отрицательный результат, это означает, что телефон не заряжается.

Для iOS можно использовать только стандартный функционал, который показывает износ аккумулятора в процентах. Он доступен прямо в настройках под пунктом “Состояние аккумулятора”.

После того как все решения будут опробованы, можно вернуться в это приложение и убедиться, что все вернулось в норму. Есть еще несколько приложений, похожих на Ampere, поэтому не стесняйтесь использовать то, которое лучше всего подходит для вас.

Проблема в кабеле или адаптере

Когда смартфон не заряжается, чаще всего проблема заключается в кабеле или адаптере питания, который из-за какого-то сбоя перестал выполнять свою функцию. Проверить, действительно ли это проблема, очень просто: используйте другой кабель или адаптер, который есть у вас дома и совместим с вашим устройством.

Если мобильник заряжается с помощью другого кабеля или адаптера, значит, вышел из строя именно аксессуар и следовательно, придется покупать другой. Рекомендуется, всегда приобретать оригинальный кабель и адаптер питания, особенно, если это касается техники Apple.

Почистить разъем

В том случае, если и кабель и адаптер в хорошем состоянии, можно начать подозревать разъём. При использовании возможно, что этот порт повредился или сильно загрязнился, в результате чего смартфон не заряжается.

В этом случае первым делом необходимо выключить смартфон. Затем воткните в порт что-то очень тонкое, например, зубочистку или ватную палочку (использовать иголку или скрепку настоятельно не рекомендуется). Попробуйте вытащить всю пыль, которая скопилась внутри его. Очень часто это помогает. Будьте здесь очень осторожны, потому что, если вы приложите слишком много силы, вы можете нанести непоправимый ущерб.

Износ аккумулятора

Батарея может перестать выполнять свою функцию из-за производственных дефектов или износа. Это одна из причин, по которой стоит произвести замену аккумулятора или вообще, приобрести новый смартфон.

Если у вас телефон со съемным аккумулятором (такие сейчас до сих пор есть), то вы можете купить новый и заменить его самостоятельно. В том случае, если аккумулятор несъемный, наиболее разумным решением будет обратиться в сервисный центр, чтобы заменить его. Вы можете выполнить процесс самостоятельно под свою ответственность, если считаете, что можете это сделать, но всегда лучше пойти разумным вариантом – воспользоваться услугами специалистов.

Проблема в приложении

Хотя по мере развития Android и iOS это становится все более сложным, возможно, причина того, что ваш смартфон не заряжается, кроется в какой-то части программного обеспечения. В этом случае найдите приложение, которое так сильно расходует батарею.

Если проблема в программном обеспечении, лучше всего выполнить сброс настроек до заводских. Также возможно, что проблема была вызвана недавним крупным обновлением ПО смартфона. В этом случае вам следует подумать о сбросе заводских данных или, если проблема не исчезнет, попытаться вернуться к предыдущей версии, если тогда все было хорошо.

Конечно, в любом случае рекомендуется сделать резервную копию всего, чтобы восстановить это после перенастройки телефона.

Советы о правильной зарядке смартфона

Постарайтесь не использовать мобильный телефон во время зарядки, особенно с такими требовательными приложениями как игры. Это будет означать, что, во-первых, смартфон не сильно нагревается, что замедлит износ аккумулятора, а также придется меньше времени тратить на заряд.

Если же проблемы связаны с самим телефоном или батареей, то мы рекомендуем не решать их самостоятельно, а передавать в руки специалистов. Если телефон находится на гарантии, то ремонт и диагностика будут абсолютно бесплатны.

Также всегда лучше использовать только оригинальные или сертифицированные кабели с зарядными блоками. Они стоят намного дороже китайских аналогов, но сохраняют ёмкость аккумулятора на долгое время в норме.